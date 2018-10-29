СМИ: Рианчо проведёт на посту главного тренера «Спартака» не менее четырёх матчей

Стало известно условие, при котором Рауль Рианчо станет полноценным главным тренером московского «Спартака».

Руководители красно-белых предоставили 58-летнему испанцу четыре матча, чтобы проявить себя в клубе и удержаться на своём посту, сообщает «Бизнес Online».

После отставки Массимо Карреры Рианчо исполняет обязанности главного тренера «Спартака». Под его руководством команда успела провести один матч — 25 октября красно-белые сыграли вничью с «Рейнджерс» (0:0) в гостевой встрече группового турнира Лиги Европы.

Таким образом, у Рианчо есть ещё три матча, чтобы доказать свою состоятельность.

29 октября и 4 ноября москвичи сыграют в гостях с «Рубином» и дома с «Уралом» в матчах Российской премьер-лиги, а 1 ноября встретятся с «Анжи» в 1/8 финала Кубка России.

Ранее доктор Лю Хуншэн рассказал о характере Карреры.