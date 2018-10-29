Доктор Лю Хуншэн рассказал о характере Карреры

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Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншэн поделился мнением о характере экс главного тренера клуба Массимо Карреры.
Доктор Лю Хуншэн рассказал о характере Карреры
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Никогда не чувствовал его доброты. Почему он премию за чемпионство себе в карман положил? Дали $1 млн на всех: медиков, персонал, администраторов, помощников. Каррера всё забрал себе. Добрый? Я получил за золотые медали 74 тыс. рублей. Глушаков и Ребров собрали деньги с игроков, с их премий, раздали нам. Получилось по $1 тыс. на человека, огромное спасибо. Капитан и вице-капитан поступили хорошо — это доброта. У Карреры её нет», — передаёт слова Лю Хуншэна сайт телеканала «Матч ТВ».

Бывший врач красно-белых вспомнил время своей работы в «Спартаке» и предположил, почему его могли уволить: «Думаю, причина моего увольнения не в деньгах. Я не давал им спокойно работать, всегда задавал много вопросов, например почему у одних огромная зарплата, а у других маленькая. Наверное, итальянцы думали: не его дело считать чужое. Но это не я считал — все считали. Подходили, говорили: «Лю, только ты можешь сказать всё руководству, потому что не пропадёшь без работы в клубе». Сами не хотели, боялись».

Напомним, 22 октября совет директоров «Спартака» уволил Карреру с поста главного тренера команды. Исполнять его обязанности временно будет его помощник Рауль Рианчо, под руководством которого московский клуб сыграл на выезде вничью с «Рейнджерс» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Ранее стало известно, что некоторые игроки «Спартака» протестуют против увольнения Карреры.

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