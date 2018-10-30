СМИ: «Бешикташ» намерен досрочно вернуть Кариуса в «Ливерпуль»

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Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» хочет досрочно вернуть арендованного голкипера Лориса Кариуса английскому «Ливерпулю».
СМИ: «Бешикташ» намерен досрочно вернуть Кариуса в «Ливерпуль»
  • Reuters

Как сообщает The Sun, в «Бешикташе» недовольны игрой Кариуса, пропустившего 14 мячей в девяти сыгранных за клуб матчах.

Отмечается, что турецкая команда вместо Кариуса хочет арендовать бельгийского нападающего Дивока Ориги.

Кариус является игроком «Ливерпуля» с 2016 года. В финале Лиги чемпионов сезона-2017/18 с мадридским «Реалом» он допустил две ошибки, которые привели к поражению мерсисайдцев со счётом 3:1, после чего на него обрушилась критика. Летом он на правах аренды перешёл в «Бешикташ», соглашение с которым рассчитано на два года. Взамен Кариуса Ливерпуль купил у итальянского клуба «Рома» голкипера сборной Бразилии Алисона Беккера.

Ранее Кариус заявил, что его переход из «Ливерпуля» в «Бешикташ» не был бегством.

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