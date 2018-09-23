Кариус заявил, что его переход из «Ливерпуля» в «Бешикташ» не был бегством

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Голкипер турецкого «Бешикташа» Лорис Кариус рассказал о причинах своего перехода из английского «Ливерпуля».
Кариус заявил, что его переход из «Ливерпуля» в «Бешикташ» не был бегством
  • globallookpress.com

«Мне очень нужна была постоянная игровая практика. Любой футболист хочет перед собой ставить высокие задачи, и «Бешикташ» оказался отличным вариантом. Со стороны могло показаться, что мой уход стал бегством из «Ливерпуля». Это не соответствует действительности. У меня отличные взаимоотношения со всей командой», — приводит слова Кариуса Sport1.

В финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» Кариус допустил две серьёзные ошибки, которые привели к поражению «Ливерпуля» со счётом 3:1. После этого на него обрушилась критика.

Ранее Кариус ответил на критику фанатов в свой адрес.

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