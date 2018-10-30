Акинфеев назвал Дзюбу форвардом мирового класса

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказал мнение о своём бывшем партнёре по сборной России, форварде санкт-петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе.

«Как в футболисте мы в нём никогда не сомневались. Когда он играл за «Томь», «Арсенал», всегда выделялся, забивал, боролся. Он помудрел, та игра с Саудовской Аравией придала ему уверенности, он вышел и забил, получил заряд позитива от болельщиков. До сих пор играет на топ-уровне, он нападающий мирового класса», — приводит слова Акинфеева ТАСС со ссылкой на эфир программы «Футбол России».

Ранее Акинфеев рассказал, как долго он планирует продолжать карьеру в ЦСКА.