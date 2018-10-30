«Лос-Анджелес» потерпел пятое поражение в сезоне НБА, уступив «Миннесоте»

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«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Лос-Анджелес» потерпел пятое поражение в сезоне НБА, уступив «Миннесоте»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Миннеаполисе на арене «Таргет Центр», завершилась со счётом 124:120 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Тимбервулвз» Джимми Батлер, набравший 32 очка. Ещё 25 очков в активе Карла-Энтони Таунса.

В составе «Лейкерс» 29 очков набрал форвард Леброн Джеймс, ещё 24 очка в активе Брэндона Ингрэма.

Для «Лос-Анджелеса» это поражение стало пятым в семи матчах нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что рекордные 14 трёхочковых Клэя Томпсона помогли «Голден Стэйт» обыграть «Чикаго» в матче НБА.

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