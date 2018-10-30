«Голден Стэйт» обыграл «Чикаго» в матче НБА, Томпсон реализовал рекордные 14 трёхочковых бросков

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«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Голден Стэйт» обыграл «Чикаго» в матче НБА, Томпсон реализовал рекордные 14 трёхочковых бросков
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Чикаго на арене «Юнайтед Центр», завершилась со счётом 149:124 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, набравший 52 очка и установивший рекорд НБА по количеству реализованных трёхочковых бросков в одной игре — 14 из 24. Автором предыдущего рекорда (13 реализованных трёхочковых) является другой игрок «Голден Стэйт» — Стефен Карри.

В составе «Буллз» по 21 очку набрали Зак Лавин и Антонио Блэйкни.

Ранее Леброн Джеймc заявил, что готов сыграть с Майклом Джорданом один на один.

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