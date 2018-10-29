Рианчо считает, что ничья в матче «Спартака» и «Рубина» справедлива
«Мы проделали большую и сложную работу. Каждый знает, что эта команда прекрасно обороняется, очень мало пропускает дома. Нам удалось забить им, и я считаю это хорошим достижением. Мы хорошо отработали конец второго тайма, прижали «Рубин» к их воротам. Тем не менее пропустили курьёзный гол со стандарта в самом конце. Мы сыграли вничью — значит, это справедливо. Ничего более», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».
Он также добавил, что перевод Боккетти в опорную зону — его решение.
«В конце было видно, что ему уже немного не хватало кислорода, но он отработал замечательно», — сказал Рианчо.
Ранее «Спартак» в компенсированное время упустил победу над «Рубином» в 12-м туре РПЛ.