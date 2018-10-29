«Спартак» в компенсированное время упустил победу над «Рубином» в 12-м туре РПЛ

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Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» в компенсированное время упустил победу над «Рубином» в 12-м туре РПЛ
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Встреча, проходившая на стадионе «Казань Арена», завершилась со счётом 1:1.

В составе красно-белых на 78-й минуте с пенальти отличился Дмитрий Комбаров. Хозяева восстановили паритет в компенсированное время усилиями Егора Сорокина.

Таким образом, московский клуб набрал 19 очков и сохранил шестое место. Казанцы с тем же количеством очков расположились на седьмой строчке.

В следующем туре «Спартак» сыграет с екатеринбургским «Уралом», а «Рубин» — с «Оренбургом».

Ранее гол Паредеса принёс «Зениту» победу над «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ.

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