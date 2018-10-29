«Спартак» в компенсированное время упустил победу над «Рубином» в 12-м туре РПЛ
- РИА Новости
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Встреча, проходившая на стадионе «Казань Арена», завершилась со счётом 1:1.
В составе красно-белых на 78-й минуте с пенальти отличился Дмитрий Комбаров. Хозяева восстановили паритет в компенсированное время усилиями Егора Сорокина.
Таким образом, московский клуб набрал 19 очков и сохранил шестое место. Казанцы с тем же количеством очков расположились на седьмой строчке.
В следующем туре «Спартак» сыграет с екатеринбургским «Уралом», а «Рубин» — с «Оренбургом».
Ранее гол Паредеса принёс «Зениту» победу над «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ.