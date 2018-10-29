Гол Паредеса принёс «Зениту» победу над «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ
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Встреча, проходившая на стадионе «Самара Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч забил Леандро Паредес после передачи Артёма Дзюбы.
На 78-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Агустина Рохеля.
Таким образом, сине-бело-голубые набрали 28 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате. Самарцы же располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.
В следующем туре «Зенит» сыграет с грозненским «Ахматом», а «Крылья Советов» — с «Уфой».
Ранее сообщалось, что на матче РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» ожидается более 26 тыс. болельщиков.