Гол Паредеса принёс «Зениту» победу над «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ

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Петербургский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» в выездном матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Паредеса принёс «Зениту» победу над «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ
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Встреча, проходившая на стадионе «Самара Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч забил Леандро Паредес после передачи Артёма Дзюбы.

На 78-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Агустина Рохеля.

Таким образом, сине-бело-голубые набрали 28 очков и укрепили своё лидерство в чемпионате. Самарцы же располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» сыграет с грозненским «Ахматом», а «Крылья Советов» — с «Уфой».

Ранее сообщалось, что на матче РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» ожидается более 26 тыс. болельщиков.

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