На матче РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» ожидается более 26 тыс. болельщиков

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В Самаре на матче 12-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» — «Зенит» ожидается около 26 тыс. болельщиков,
На матче РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» ожидается более 26 тыс. болельщиков

    Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба.

    Подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу с отрывом в три очка от ближайшего преследователя — «Краснодара».

    Самарцы располагаются на 13-й строчке и имеют возможность продлить свою беспроигрышную серию после увольнения Андрея Тихонова до трёх матчей.

    Встреча начнётся в 18:00 мск, а обслуживать её будет бригада 34-летнего арбитра из Смоленска Николая Волошина.

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