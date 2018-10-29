На матче РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» ожидается более 26 тыс. болельщиков
Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу с отрывом в три очка от ближайшего преследователя — «Краснодара».
Самарцы располагаются на 13-й строчке и имеют возможность продлить свою беспроигрышную серию после увольнения Андрея Тихонова до трёх матчей.
Встреча начнётся в 18:00 мск, а обслуживать её будет бригада 34-летнего арбитра из Смоленска Николая Волошина.