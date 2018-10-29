В Бразилии жестоко убили 24-летнего футболиста

В Бразилии в столичном регионе Куритиба жестоко убили 24-летнего футболиста «Сан-Бенту» Даниэля Фрейтаса.

Об этом сообщает UOL Esporte.

По информации издания, тело игрока было найдено в бразильском городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс. Сообщается, что перед смертью Фрейтеса пытали, так как на его шее были обнаружены многочисленные травмы. Также у футболиста был отрезан половой орган.

Полиция начала расследование, возбудив уголовное дело. Уже были допрошены ближайшие родственники жертвы.

Игрок выступал за «Сан-Бенту» на правах аренды, а принадлежал «Сан-Паулу».

Ранее сообщалось, что Пабло Эскобар хотел убить нынешнего главного тренера футбольной сборной Перу.