В Бразилии жестоко убили 24-летнего футболиста
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Об этом сообщает UOL Esporte.
По информации издания, тело игрока было найдено в бразильском городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс. Сообщается, что перед смертью Фрейтеса пытали, так как на его шее были обнаружены многочисленные травмы. Также у футболиста был отрезан половой орган.
Полиция начала расследование, возбудив уголовное дело. Уже были допрошены ближайшие родственники жертвы.
Игрок выступал за «Сан-Бенту» на правах аренды, а принадлежал «Сан-Паулу».
Ранее сообщалось, что Пабло Эскобар хотел убить нынешнего главного тренера футбольной сборной Перу.