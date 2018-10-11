СМИ: Пабло Эскобар хотел убить нынешнего главного тренера футбольной сборной Перу

Колумбийский наркобарон Пабло Эскобар в 90-х годах хотел убить нынешнего главного тренера футбольной сборной Перу Рикардо Гареку.

Об этом сообщает El Popular со ссылкой на киллера колумбийского наркобарона Джона Хайро Веласкеса.

По информации издания, тогда у возглавляемого Эскобаром Медельинского наркокартеля был конфликт с наркокартелем из этого города.

«Эскобар похитил несколько футболистов «Америки», чтобы ему привели братьев Родригес, которых он обвинял в подрыве автомобиля возле своего дома. После отказа от сотрудничества Эскобар убил семью игрока «Америки» Педро Сармьенто. Все футболисты клуба находились на прицеле у Эскобара, Гарека был в их числе», — рассказал Веласкес.

Он добавил, что Эскобар всё-таки не стал убивать Гареку и его одноклубников из-за своей любви к футболу.

Гарека выступал за «Америку» с 1985 по 1988 год. Он возглавляет сборную Перу с 2015 года.

Ранее сообщалось, что швейцарский суд возобновил дисквалификацию игрока сборной Перу Герреро за употребление кокаина.