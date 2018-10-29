СМИ: Каррера не станет помощником Конте в «Реале»

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Экс-тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера не войдёт в штаб своего соотечественника Антонио Конте в мадридском «Реале», если тот возглавит клуб из столицы Испании.
СМИ: Каррера не станет помощником Конте в «Реале»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, Каррера должен был стать ассистентом Конте, но бывший наставник лондонского «Челси», туринского «Ювентуса» и сборной Италии уже сформировал штат помощников. Большинство из них работали с Конте в английском коллективе.

Каррера руководил «Спартаком» с 2016 по 2018 год и помог команде завоевать первый за 16 лет чемпионский титул в РПЛ, а также выиграть первый в истории команды Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что Конте займёт место Лопетеги в «Реале».

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