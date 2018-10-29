Акинфеев предложил назвать аэропорты России в честь футболистов

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев выступил с предложением назвать российские аэропорты в честь легендарных футболистов Льва Яшина и Григория Федотова.

«Как профессиональный спортсмен, я выделил бы двух футболистов, которые, с моей точки зрения, достойны этой чести. Это выдающийся вратарь московского «Динамо» Лев Яшин — олимпийский чемпион, чемпион Европы и обладатель «Золотого мяча». А также легендарный бомбардир ЦДКА Григорий Федотов — нападающий несравненной «команды лейтенантов», на которого равняются многие поколения игроков моего родного клуба», — цитирует вратаря сайт «Великие имена России».

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева высказалась за переименование аэропорта Волгограда в Сталинград.