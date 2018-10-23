Исинбаева высказалась за переименование аэропорта Волгограда в Сталинград

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева высказалась за переименование аэропорта Волгограда в Сталинград.
Исинбаева высказалась за переименование аэропорта Волгограда в Сталинград
  • ©аэропортволгоград.рф

«Мне очень лестно, что в мою честь хотят назвать аэропорт в родном городе Волгограде. Тем не менее я считаю, что будет более правильным дать ему название Сталинград. Ведь именно здесь в 1943 году произошёл перелом в Великой Отечественной войне, после которого мы перешли в наступление», — написала Исинбаева в своём Instagram.

Легкоатлетка завершила спортивную карьеру в 2016 году.

Ранее Ласицкене была номинирована на звание легкоатлетки года по версии IAAF.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить