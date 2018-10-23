Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева высказалась за переименование аэропорта Волгограда в Сталинград.

«Мне очень лестно, что в мою честь хотят назвать аэропорт в родном городе Волгограде. Тем не менее я считаю, что будет более правильным дать ему название Сталинград. Ведь именно здесь в 1943 году произошёл перелом в Великой Отечественной войне, после которого мы перешли в наступление», — написала Исинбаева в своём Instagram.

Легкоатлетка завершила спортивную карьеру в 2016 году.

Ранее Ласицкене была номинирована на звание легкоатлетки года по версии IAAF.