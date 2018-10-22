Ласицкене номинирована на звание легкоатлетки года по версии IAAF

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) включила российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене в список претенденток на награду лучшей легкоатлетке 2018 года.
Ласицкене номинирована на звание легкоатлетки года по версии IAAF
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба IAAF, помимо Ласицкене, в список из десяти номинанток вошли британка Дина Эшер-Смит (бег), голландка Сифан Хассан (бег), хорватка Сандра Перкович (метание диска), бельгийка Нафиссату Тиам (многоборье), полька Анита Влодарчик (метание молота), кенийка Беатрис Чепкоеч (бег), колумбийка Катрин Ибаргуэн (прыжки в длину) и представительница Багамских островов Шона Миллер-Уйбо (бег).

Церемония награждения состоится 4 декабря в Монако.

Ранее сообщалось, что Ласицкене не попала в шорт-лист на звание лучшей легкоатлетки 2018 года в Европе.

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