Спасение вратаря ЦСКА в матче с «Ромой» вошло в число лучших сейвов третьего тура ЛЧ

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Спасение голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна в матче с итальянским клубом «Рома» вошло в число лучших сейвов в третьем туре Лиги чемпионов.
Спасение вратаря ЦСКА в матче с «Ромой» вошло в число лучших сейвов третьего тура ЛЧ
  • Reuters

Для Помазуна это был дебютный матч в главном европейском клубном турнире.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу итальянского коллектива.

Ранее сообщалось, что перепутавший в прямом эфире счёт матча ЦСКА — «Краснодар» корреспондент наказан.

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