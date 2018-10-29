Спасение вратаря ЦСКА в матче с «Ромой» вошло в число лучших сейвов третьего тура ЛЧ

Спасение голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна в матче с итальянским клубом «Рома» вошло в число лучших сейвов в третьем туре Лиги чемпионов.

Reuters

Для Помазуна это был дебютный матч в главном европейском клубном турнире. Классный сейв Помазуна на заключительных минутах матча #РомаЦСКА вошел в число лучших в третьем туре Лиги чемпионов 👏 https://t.co/BQjd0GsMIp — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 октября 2018 г. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу итальянского коллектива. Ранее сообщалось, что перепутавший в прямом эфире счёт матча ЦСКА — «Краснодар» корреспондент наказан.