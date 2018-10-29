Перепутавший в прямом эфире счёт матча ЦСКА — «Краснодар» корреспондент наказан
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В послематчевом интервью Зигаев спросил хавбека «быков» Юрия Газинского, является ли ничейный результат успехом для его команды.
«За десять минут до конца матча побежал с трибуны прессы занимать позицию кромки. В это время «Краснодар» забил. Он прибежал к полю, не заметил. Получил строгий выговор», — написал в Twitter генеральный продюсер телеканала «Матч Премьер» Гавриил Гордеев.
Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Краснодару» в 12-м туре РПЛ, пропустив два мяча за две минуты.
🤦🏻♂ за 10 минут до конца матча побежал с трибуны прессы занимать позицию кромки. В это время Краснодар забил. Он прибежал к полю не заметил.— Gavr G (@generalgavr) 29 октября 2018 г.
Получил строгий выговор☝🏼 https://t.co/CpBRwWUkRd