Российские гимнасты впервые с 2006 года завоевали медали ЧМ в командном первенстве
- РИА Новости
Россияне в составе Давида Белявского, Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Дмитрия Ланкина и Николая Куксенкова продемонстрировали результат 256,585 балла.
Победителями соревнований стали китайцы, а замкнули тройку сильнейших спортсмены из Японии.
Отметим, что это первые для мужской российской национальной команды медали мирового первенства с 2006 года.
Ранее сообщалось, что в Карелии открыли центр спортивной гимнастики.