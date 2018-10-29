Российские гимнасты впервые с 2006 года завоевали медали ЧМ в командном первенстве

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Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебряные медали в командном первенстве чемпионата мира в катарской Дохе.
Российские гимнасты впервые с 2006 года завоевали медали ЧМ в командном первенстве
  • РИА Новости

Россияне в составе Давида Белявского, Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Дмитрия Ланкина и Николая Куксенкова продемонстрировали результат 256,585 балла.

Победителями соревнований стали китайцы, а замкнули тройку сильнейших спортсмены из Японии.

Отметим, что это первые для мужской российской национальной команды медали мирового первенства с 2006 года. 

Ранее сообщалось, что в Карелии открыли центр спортивной гимнастики.

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