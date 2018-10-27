В Карелии открыли центр спортивной гимнастики

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В Петрозаводске открыли центр спортивной гимнастики, который назовут в честь заслуженного тренера России Сергея Загорских.
В Карелии открыли центр спортивной гимнастики
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Пятый канал.

Как заявил глава Карелии Артур Парфенчиков, комплекс отвечает всем требованиям Федерации спортивной гимнастики.

«Считаю счастьем иметь такой гимнастический зал, потому что даже не во всех городах-миллионниках есть, чем похвалиться. Остаётся только тренироваться и показывать результаты», — сказал, со своей стороны, олимпийский чемпион Алексей Немов.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве рассказали о ходе строительства спортивных объектов в «Лужниках».

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