В Москве рассказали о ходе строительства спортивных объектов в «Лужниках»

В Москве рассказали о ходе строительства ряда спортивных объектов на территории «Лужников», сообщает «Дни.ру».

После осмотра хода работ в Центре художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин заявил, что есть все возможности для завершения этого объекта к началу 2019 года.

«Внутри здания ведутся черновые отделочные работы — рабочие завершают штукатурить стены, укладывать стяжку пола, инженерные коммуникации в центре смонтированы на 60%», — рассказал он.

Дворец водных видов спорта также должны сдать в эксплуатацию в 2019 году.

По словам Хуснуллина, там будет несколько плавательных бассейнов, а также аквапарк, тренировочные центры, центр досуга.

Всего в «Лужниках» строится и реконструируется полтора десятка объектов. Основную стройку могут закончить к 2021 году.

Ранее телеканал «360» сообщал, что физкультурно-оздоровительный комплекс в Красногорске планируют сдать в эксплуатацию в ноябре 2018 года.