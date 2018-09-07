Академию хоккея имени Петрова планируют сдать в эксплуатацию в ноябре в Подмосковье

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Физкультурно-оздоровительный комплекс в Красногорске планируют сдать в эксплуатацию в ноябре 2018 года, сообщает телеканал «360».
Академию хоккея имени Петрова планируют сдать в эксплуатацию в ноябре в Подмосковье
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом стало известно во время рабочей поездки губернатора Московской области Андрея Воробьёва и министра спорта региона Романа Терюшкова.

«Находится в стадии завершении работы. У нас осталось остекление и внутренняя отделка. План по сдаче этого объекта — это середина ноября. К новому году здесь уже будет открыто полноценное отделение спортивной школы по хоккею с шайбой, по хоккею с мячом», — рассказал Терюшков.

Он также выразил уверенность, что академия имени Владимира Петрова станет одним из лидеров в России по развитию хоккея с шайбой.

Идея строительства ледового дворца принадлежала самому Петрову — двукратному олимпийскому чемпиону.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» планирует построить хоккейную школу в Петровском парке.

В мае НСН сообщала, что в Центре художественной гимнастики в спорткомплексе «Лужники» в Москве завершены фасадные работы.

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