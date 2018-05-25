В Центре художественной гимнастики в «Лужниках» завершены фасадные работы

В Центре художественной гимнастики в спорткомплексе «Лужники» в Москве завершены фасадные работы, сообщает НСН.

Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в настоящее время там монтируются инженерные системы, заканчивается монтаж кровли и черновая отделка помещений.

После чемпионата мира по футболу 2018 года начнётся установка лифтов и эскалаторов.

Ранее сообщалось, что особенностью центра станет крыша, напоминающая гимнастическую ленту.

Также интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что Центр борьбы могут построить рядом с «Лужниками».