Центр борьбы могут построить рядом с «Лужниками»

Центр борьбы могут построить рядом со спорткомплексом «Лужники» в Москве, сообщает портал «Дни.ру».

Как заявил глава стройкомплекса Марат Хуснуллин, власти продолжат развивать «Лужники» и после чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Появится большой теннисный клуб на 50 тыс. кв. м. Кроме того, поблизости, но уже за периметром «Лужников», около Третьего транспортного кольца, есть планы построить Центр борьбы», — рассказал он.

По его словам, в настоящее время разрабатывается концепция.

Ранее НСН сообщала, что в «Лужниках» построят Центр художественной гимнастики.