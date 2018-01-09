В «Лужниках» построят Центр художественной гимнастики

Центр художественной гимнастики на территории олимпийского комплекса «Лужники» в Москве должны достроить в 2018 году, сообщает НСН.

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что в стадии проектирования и реконструкции в «Лужниках» находятся около 45 объектов, большинство из которых будут готовы к чемпионату мира по футболу.

Особенностью центра станет крыша, напоминающая гимнастическую ленту. Для обслуживания спорткомплекса также планируется построить собственный медико-восстановительный центр, небольшую гостиницу для спортсменов и пресс-центр.

Ранее m24.ru сообщало, что канатную дорогу от Воробьёвых гор до «Лужников» запустят в 2018 году.