Мамаев обратился в прокуратуру после публикации своих интимных фото

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев обратился в прокуратуру после публикации в интернете интимных снимков игрока и его супруги.

«В связи с этими публикациями есть основания для обращения в правоохранительные органы по факту совершения ряда преступлений, в том числе вымогательства и нарушения неприкосновенности частной жизни. Ранее такое заявление уже было подано в правоохранительные органы Краснодара, но, к сожалению, в возбуждении уголовного дела нам отказали. Сейчас подано повторное заявление по всем этим фактам, и надеюсь, правоохранительные органы оперативно отреагируют и установят лиц, которые совершили данные противоправные действия», — приводит слова адвоката Мамаева Игоря Бушманова «Говорит Москва».

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Кокорина и Мамаева перевоспитают в «Ахмате».