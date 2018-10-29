В КХЛ может появиться команда из ОАЭ

Новый глава Хоккейной лиги ОАЭ (EHL) российский бизнесмен Владимир Бурдун заявил о желании в 2020 году заявить команду из Объединённых Арабских Эмиратов в КХЛ.

«Главная задача руководства EHL состоит в повышении качества турнира и выводе лиги на уровень лучшего турнира Европы — Континентальной хоккейной лиги. Приоритет лиги — расширение до межгосударственного азиатского уровня, где смогут принять участие команды из Узбекистана, Туркменистана, Грузии, и привлечение высококлассных молодых игроков из стран Европы и России. Важным направлением станет формирование команды, которая сможет конкурировать с лучшими европейскими коллективами», — приводит текст заявления Бурдуна «Матч ТВ».

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Ранее Фазель оценил проведение вынесенных матчей КХЛ в Европе.