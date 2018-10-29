Тренер Зиновьев прокомментировал возможность своего возвращения в «Южный Урал»

Тренер Евгений Зиновьев прокомментировал возможность своего возвращения в орский хоккейный клуб «Южный Урал», сообщает RIA56.

«Орск — уже вторая моя родина, в клубе всё устраивало — отношение с руководителями, болельщиками, в клубе созданы все условия для тренировок. И если мне такой шанс представится, я с удовольствием его приму», — заявил он.

По словам Зиновьева, в таком случае они докажут, что команда может и будет играть в плей-офф.

Ранее «Реальное время» сообщало, что форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов оценил начало матчей домашней серии.