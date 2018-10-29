Эксперт оценил дальнейшие перспективы Хэмилтона в «Формуле-1»
- Reuters
По словам Ермилина, у Хэмилтона всё очень хорошо складывается, и через два-три года он может догнать и обогнать Михаэля Шумахера.
«Ситуация сейчас практически обеспечивает ему эту возможность, если в этот срок Льюис не уйдёт из «Мерседеса», а команда не покинет «Формулу-1», — уточнил эксперт.
Как отметил Ермилин, их машина по-прежнему самая быстрая, а команда — одна из самых дисциплинированных и сильных. Кроме того, добавил эксперт, Хэмилтон находится на пике формы и очень молод.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал пятикратным чемпионом «Формулы-1».