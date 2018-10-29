Эксперт оценил дальнейшие перспективы Хэмилтона в «Формуле-1»

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Эксперт по автоспорту Игорь Ермилин в беседе с телеканалом «360» оценил дальнейшие перспективы британского пилота команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, который досрочно завоевал титул чемпиона «Формулы-1» сезона 2019 года.
Эксперт оценил дальнейшие перспективы Хэмилтона в «Формуле-1»
  • Reuters

По словам Ермилина, у Хэмилтона всё очень хорошо складывается, и через два-три года он может догнать и обогнать Михаэля Шумахера.

«Ситуация сейчас практически обеспечивает ему эту возможность, если в этот срок Льюис не уйдёт из «Мерседеса», а команда не покинет «Формулу-1», — уточнил эксперт.

Как отметил Ермилин, их машина по-прежнему самая быстрая, а команда — одна из самых дисциплинированных и сильных. Кроме того, добавил эксперт, Хэмилтон находится на пике формы и очень молод.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал пятикратным чемпионом «Формулы-1».

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