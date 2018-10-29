Стали известны соперницы теннисистки Касаткиной на турнире в Чжухае

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В китайском Чжухае состоялась жеребьёвка турнира «Элит Трофи», который пройдёт с 30 октября по 4 ноября.
Стали известны соперницы теннисистки Касаткиной на турнире в Чжухае
  • Reuters

Россиянка Дарья Касаткина сыграет в одной группе с американкой Мэдисон Кис и китаянкой Ван Цян.

Полностью состав групп выглядит следующим образом.

«Азалия»: Дарья Касаткина (Россия), Мэдисон Кис (США), Ван Цян (Китай).

«Орхидея»: Арина Соболенко (Беларусь), Каролин Гарсия (Франция), Эшли Барти (Австралия).

«Роза»: Элиза Мертенс (Бельгия), Юлия Гёргес (Германия), Анетт Контавейт (Эстония).

«Камелия»: Анастасия Севастова (Латвия), Гарбинье Мугуруса (Испания), Чжан Шуай (Китай).

Действующей победительницей турнира является немка Юлия Гёргес.

Ранее сообщалось, что Свитолина выиграла итоговый турнир WTA.

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