Стали известны соперницы теннисистки Касаткиной на турнире в Чжухае

В китайском Чжухае состоялась жеребьёвка турнира «Элит Трофи», который пройдёт с 30 октября по 4 ноября.

Reuters

Россиянка Дарья Касаткина сыграет в одной группе с американкой Мэдисон Кис и китаянкой Ван Цян. Полностью состав групп выглядит следующим образом. «Азалия»: Дарья Касаткина (Россия), Мэдисон Кис (США), Ван Цян (Китай). «Орхидея»: Арина Соболенко (Беларусь), Каролин Гарсия (Франция), Эшли Барти (Австралия). «Роза»: Элиза Мертенс (Бельгия), Юлия Гёргес (Германия), Анетт Контавейт (Эстония). «Камелия»: Анастасия Севастова (Латвия), Гарбинье Мугуруса (Испания), Чжан Шуай (Китай). Действующей победительницей турнира является немка Юлия Гёргес. Ранее сообщалось, что Свитолина выиграла итоговый турнир WTA.