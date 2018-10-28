Украинская теннисистка Свитолина выиграла итоговый турнир WTA

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Украинка Элина Свитолина обыграла представительницу США Слоан Стивенс в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сингапуре.
Украинская теннисистка Свитолина выиграла итоговый турнир WTA
  • Reuters

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:3 в пользу 24-летней украинской теннисистки.

Свитолина второй раз в карьере принимала участие в итоговом турнире. В прошлом году она не смогла выйти из группы. Украинка также стала первой теннисисткой после Серены Уильямс, которой удалось выиграть турнир, не потерпев ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Тимя Бабош и Кристина Младенович стали победительницами итогового турнира WTA в парном разряде.

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