Украинская теннисистка Свитолина выиграла итоговый турнир WTA

Украинка Элина Свитолина обыграла представительницу США Слоан Стивенс в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сингапуре.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:3 в пользу 24-летней украинской теннисистки.

Свитолина второй раз в карьере принимала участие в итоговом турнире. В прошлом году она не смогла выйти из группы. Украинка также стала первой теннисисткой после Серены Уильямс, которой удалось выиграть турнир, не потерпев ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Тимя Бабош и Кристина Младенович стали победительницами итогового турнира WTA в парном разряде.