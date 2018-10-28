Бабош и Младенович стали победительницами итогового турнира WTA в парном разряде

Тимя Бабош из Венгрии и представительница Франции Кристина Младенович одержали победу над чешским дуэтом Барбора Крейчикова — Катерина Синякова в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в Сингапуре.

Reuters

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:4, 7:5. Таким образом, Бабош и Младенович получат $7 млн за победу на турнире. Ранее Стивенс обыграла Плишкову в полуфинале итогового турнира WTA.