Бабош и Младенович стали победительницами итогового турнира WTA в парном разряде

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Тимя Бабош из Венгрии и представительница Франции Кристина Младенович одержали победу над чешским дуэтом Барбора Крейчикова — Катерина Синякова в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в Сингапуре.
Бабош и Младенович стали победительницами итогового турнира WTA в парном разряде
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:4, 7:5.

Таким образом, Бабош и Младенович получат $7 млн за победу на турнире.

Ранее Стивенс обыграла Плишкову в полуфинале итогового турнира WTA.

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