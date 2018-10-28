Бабош и Младенович стали победительницами итогового турнира WTA в парном разряде
Тимя Бабош из Венгрии и представительница Франции Кристина Младенович одержали победу над чешским дуэтом Барбора Крейчикова — Катерина Синякова в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в Сингапуре.
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счётом 6:4, 7:5.
Таким образом, Бабош и Младенович получат $7 млн за победу на турнире.
Ранее Стивенс обыграла Плишкову в полуфинале итогового турнира WTA.
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