Туктамышева разделась до нижнего белья во время показательного выступления

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила стриптиз во время показательных выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada.

Победительница турнира в канадском Лавале в женском одиночном катании по ходу исполнения показательного танца под песню Бритни Спирс Toxic разделась до нижнего белья.

Ранее Туктамышева рассказала, над какими элементами программы ей ещё надо поработать.