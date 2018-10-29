Туктамышева разделась до нижнего белья во время показательного выступления

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила стриптиз во время показательных выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada.
Туктамышева разделась до нижнего белья во время показательного выступления
  • Reuters

Победительница турнира в канадском Лавале в женском одиночном катании по ходу исполнения показательного танца под песню Бритни Спирс Toxic разделась до нижнего белья.

Ранее Туктамышева рассказала, над какими элементами программы ей ещё надо поработать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить