Туктамышева разделась до нижнего белья во время показательного выступления
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила стриптиз во время показательных выступления на этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada.
- Reuters
Победительница турнира в канадском Лавале в женском одиночном катании по ходу исполнения показательного танца под песню Бритни Спирс Toxic разделась до нижнего белья.
Ранее Туктамышева рассказала, над какими элементами программы ей ещё надо поработать.
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