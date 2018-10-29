Сироткин выразил разочарование, что не смог быть более агрессивным на Гран-при Мексики

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Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал свой прокат в гонке 19-го этапа «Формулы-1» Гран-при Мексики.
Сироткин выразил разочарование, что не смог быть более агрессивным на Гран-при Мексики
  • Reuters

«Мы проделали по-настоящему хорошую работу на последнем отрезке, но я разочарован, что не смог быть более агрессивным в финальной борьбе. В целом смешанные чувства», — приводит слова гонщика РИА Новости.

Он добавил, что его болид выдерживал более высокий темп, чем автомобили впереди.

«Режим виртуальной машины безопасности полностью сбил мой ритм — в этот период шины остыли, а их эффективность пропала», — сказал Сироткин.

Сироткин финишировал на 13-м месте.

Ранее Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики.

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