Фоменко заявил, что игроки «Краснодара» приложили максимум усилий для победы над ЦСКА

Старший тренер «Краснодара» Олег Фоменко прокомментировал победу своей команды над московским ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы очень рады этой победе. Ребята приложили максимум усилий и смогли выиграть. Мы провели ряд замен, которые усилили игру. Мы владели преимуществом, и это вылилось в голы», — приводит слова Фомина РИА Новости.

Он отметил, что у команды не было времени для полноценного восстановления после матча Лиги Европы.

«Быстрые игроки ЦСКА порой создавали нам проблемы, но только моментами», — добавил тренер.

Ранее Виктор Гончаренко рассказал о причинах поражения ЦСКА в матче РПЛ с «Краснодаром».