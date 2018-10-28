Фоменко заявил, что игроки «Краснодара» приложили максимум усилий для победы над ЦСКА
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- РИА Новости
«Мы очень рады этой победе. Ребята приложили максимум усилий и смогли выиграть. Мы провели ряд замен, которые усилили игру. Мы владели преимуществом, и это вылилось в голы», — приводит слова Фомина РИА Новости.
Он отметил, что у команды не было времени для полноценного восстановления после матча Лиги Европы.
«Быстрые игроки ЦСКА порой создавали нам проблемы, но только моментами», — добавил тренер.
Ранее Виктор Гончаренко рассказал о причинах поражения ЦСКА в матче РПЛ с «Краснодаром».