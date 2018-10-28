Гончаренко рассказал о причинах поражения ЦСКА в матче РПЛ с «Краснодаром»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своих подопечных от «Краснодара» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко рассказал о причинах поражения ЦСКА в матче РПЛ с «Краснодаром»
  • Reuters

«До замен мы хорошо смотрелись, в принципе игру контролировали после забитого мяча. К сожалению, Яка Бийол и Хетаг Хосонов просто не попали в игру — ни отбора, ни начала атаки не было. Давление в этом случае усиливается. Не могу сказать, что это явилось причиной поражения, так как в целом мы неплохо смотрелись», — приводит слова Гончаренко РИА Новости.

Он отметил, что когда у команды возникают трудности с отбором и переходом в атаку, то это является проблемой.

«Не хватает ещё опыта игры на стольких фронтах, наверное, не до конца мы ещё сыграны, потому что взаимопонимания не хватало после замен. Видимо, это и явилось причиной такого результата сегодня», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Краснодару» в 12-м туре РПЛ, пропустив два мяча за две минуты.

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