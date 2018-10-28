Мамиашвили заявил, что российские борцы реабилитировались за антирекорд на ЧМ-2017 в Париже

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал успехи национальной команды на объединённом чемпионате мира по греко-римской, вольной и женской борьбе, который прошёл в Будапеште.

«Ребята не просто реабилитировались за провал в Париже, а с лихвой. То, что случилось сейчас, — общая победа и серьёзный шаг вперёд», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

На объединённом ЧМ в Будапеште российские спортсмены завоевали 13 наград, в числе которых десять золотых, одна серебряная и две бронзовые. На мировом первенстве 2017 года в Париже команда не завоевала ни одной золотой награды.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла медальный зачёт объединённого ЧМ по борьбе в Будапеште.