Мамиашвили заявил, что российские борцы реабилитировались за антирекорд на ЧМ-2017 в Париже
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- РИА Новости
«Ребята не просто реабилитировались за провал в Париже, а с лихвой. То, что случилось сейчас, — общая победа и серьёзный шаг вперёд», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.
На объединённом ЧМ в Будапеште российские спортсмены завоевали 13 наград, в числе которых десять золотых, одна серебряная и две бронзовые. На мировом первенстве 2017 года в Париже команда не завоевала ни одной золотой награды.
Ранее сообщалось, что сборная России выиграла медальный зачёт объединённого ЧМ по борьбе в Будапеште.