СМИ: «Кливленд» уволил Лю из-за шести поражений на старте сезона НБА

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Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю уволен с занимаемой должности из-за низких результатов команды на старте сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
СМИ: «Кливленд» уволил Лю из-за шести поражений на старте сезона НБА
  • Reuters

Как сообщает ESPN, руководство «Кливленда» уже освободило 41-летнего специалиста от должности, а исполняющим обязанности главного тренера будет назначен Лэрри Дрю, который с 2014 года работает в «Кавальерс» в должности ассистента главного тренера.

Отмечается, что причиной увольнения Лю стала серия из шести поражений на старте сезона НБА.

Лю возглавлял «Кливленд» с 2016 года, под его руководством клуб стал чемпионом НБА сезона-2015/16. В двух последующих сезонах  команда также выходила в финал, где в обоих случаях уступила «Голден Стейт Уорриорз».

Ранее сообщалось, что «Голден Стейт» обыграл «Нью-Йорк» в НБА, Кевин Дюрант набрал 41 очко.

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