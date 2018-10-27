«Голден Стейт» обыграл «Нью-Йорк» в НБА, Дюрант набрал 41 очко

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Клуб «Голден Стейт» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Голден Стейт» обыграл «Нью-Йорк» в НБА, Дюрант набрал 41 очко
  • Reuters

Встреча, проходившая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 128:100 в пользу гостей.

Самым результативным игроком стал нападающий действующих чемпионов Кевин Дюрант, который набрал 41 очко. На счету его одноклубника Стивена Карри 29 баллов.

У «Никс» больше всего очков заработал Тим Хардуэй-младший (24).

В других матчах НБА «Хьюстон Роккетс» уступили «Лос-Анджелес Клипперс» (113:133), а «Нью-Орлеан Пеликанс» одолели «Бруклин Нетс» (117:115).

Ранее трипл-дабл Джеймса обеспечил «Лейкерс» вторую победу подряд в НБА.

 

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