Трипл-дабл Джеймса обеспечил «Лейкерс» вторую победу подряд в НБА
- Reuters
Встреча, проходившая в Лос-Анджелесе, завершилась победой хозяев со счётом 122:114.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший очередной трипл-дабл в карьере (28 очков + 11 подборов и 11 результативных передач). В составе гостей больше всего очков набрал центровой Никола Йокич, записавший на свой счёт 22 бала.
В матче не принимали участия дисквалифицированные за драку игроки «Лейкерс» Рэджен Рондо и Брэнден Ингрэм.
Таким образом, «Денвер» потерпел первое поражение в сезоне.
После пяти матчей «Лейкерс» c двумя победами в активе занимает 10-е место в таблице Западной конференции, «Денвер» выиграв в четырёх матчах из пяти, располагается на третьей строчке.
В следующей игре команда из Калифорнии 27 октября на выезде сыграет с «Хьюстон Рокетс», «Денвер» 30 октября в гостях встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Ранее «Лейкерс» одержал первую победу при Леброне Джеймсе в НБА, обыграв «Финикс».