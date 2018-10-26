Трипл-дабл Джеймса обеспечил «Лейкерс» вторую победу подряд в НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, проходившая в Лос-Анджелесе, завершилась победой хозяев со счётом 122:114.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший очередной трипл-дабл в карьере (28 очков + 11 подборов и 11 результативных передач). В составе гостей больше всего очков набрал центровой Никола Йокич, записавший на свой счёт 22 бала.

В матче не принимали участия дисквалифицированные за драку игроки «Лейкерс» Рэджен Рондо и Брэнден Ингрэм.

Таким образом, «Денвер» потерпел первое поражение в сезоне.

После пяти матчей «Лейкерс» c двумя победами в активе занимает 10-е место в таблице Западной конференции, «Денвер» выиграв в четырёх матчах из пяти, располагается на третьей строчке.

В следующей игре команда из Калифорнии 27 октября на выезде сыграет с «Хьюстон Рокетс», «Денвер» 30 октября в гостях встретится с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Ранее «Лейкерс» одержал первую победу при Леброне Джеймсе в НБА, обыграв «Финикс».