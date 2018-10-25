«Лейкерс» одержали первую победу при Леброне Джеймсе в НБА, обыграв «Финикс»

Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, проходившая в Финиксе, завершилась со счётом 131:113 в пользу гостей.

Самыми результативными игроками стали Девин Букер из «Финикса» и Лэнс Стивенсон из «Лэйкерс». На счету обоих 23 очка.

Новобранец калифорнийского коллектива Леброн Джеймс набрал 19 очков и совершил 10 подборов, оформив дабл-дабл.

Таким образом, эта победа стала первой для «Лейкерс» в сезоне, а также — после прихода в команду Джеймса.

Ранее 50 очков Гриффина обеспечили «Детройту» победу над «Филадельфией».