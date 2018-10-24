50 очков Гриффина обеспечили «Детройту» победу над «Филадельфией»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась победой хозяев со счётом 133:132.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Детройта» Блэйк Гриффин, набравший 50 очков и совершивший 14 подборов. 29-летний американец провел свой самый результативный матч в карьере.
В составе гостей отметился Джоэл Эмбиид, записавший на свой счёт 33 очка.
В других матчах игрового дня «Нью-Орлеан Пеликанс» победил «Лос-Анджелес Клипперс» (116:109), «Денвер Наггетс» переиграл «Сакраменто Кингз» (126:112).
Ранее бывший баскетболист «Детройта» признался, что изменял жене с 341 женщиной.