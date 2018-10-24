50 очков Гриффина обеспечили «Детройту» победу над «Филадельфией»

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Клуб «Детройт Пистонз» в овертайме одержал победу над «Филадельфия Севенти Сиксерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
50 очков Гриффина обеспечили «Детройту» победу над «Филадельфией»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась победой хозяев со счётом 133:132.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Детройта» Блэйк Гриффин, набравший 50 очков и совершивший 14 подборов. 29-летний американец провел свой самый результативный матч в карьере.

В составе гостей отметился Джоэл Эмбиид, записавший на свой счёт 33 очка.

В других матчах игрового дня «Нью-Орлеан Пеликанс» победил «Лос-Анджелес Клипперс» (116:109), «Денвер Наггетс» переиграл «Сакраменто Кингз» (126:112).

Ранее бывший баскетболист «Детройта» признался, что изменял жене с 341 женщиной.

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