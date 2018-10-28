ЦСКА и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч РПЛ

Московский ЦСКА и «Краснодар» объявили стартовые составы команд на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

С первых минут на поле «ВЭБ Арены» в составе ЦСКА выйдут Игорь Акинфеев, Никита Чернов, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Алан Дзагоев, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон и Фёдор Чалов.

За «Краснодар» сыграют Андрей Синицын, Сергей Петров, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Урош Спайич, Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий, Каборе, Маурисио Перейра, Виктор Классон, Ари.

Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдёт 28 октября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Денис Глушаков отправился со «Спартаком» на матч с «Рубином».