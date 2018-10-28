Конькобежцы Кулижников и Фаткулина вошли в состав сборной России на этапы КМ в Японии и Китае

Директор по спорту высших достижений Союза конькобежцев России (СКР) Виктория Гоготова сообщила состав национальной команды на стартовые этапы Кубка мира по конькобежному спорту.

По словам Гоготовой, которые приводит ТАСС, в составе мужской сборной России на этапах КМ выступят Павел Кулижников, Руслан Захаров, Виктор Муштаков, Артём Кузнецов, Руслан Мурашов, Денис Юсков, Сергей Грязцов, Сергей Трофимов, Александр Румянцев, Данила Семериков, Виктор Лобас, Алексей Есин, Руслан Захаров, Михаил Казелин и Александр Подольский.

В список спортсменок, включённых в состав женской сборной, вошли Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Анастасия Коркина, Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова и Елена Сохрякова.

Первый этап сезона-2018/19 пройдёт с 16 по 18 ноября в японском Обихиро. Второй этап состоится с 23 по 25 ноября в китайском Харбине.

Ранее сообщалось, что СКР намерен подать заявки на проведение этапов КМ по конькобежному спорту в России.