Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» разгромить «Чикаго» в НХЛ

Клуб «Сент-Луис Блюз» одержал разгромную победу над «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, проходившая в Сент-Луисе, завершилась со счётом 7:3 в пользу хозяев.

В составе «Блюз» дублем отметился россиянин Владимир Тарасенко, а также по разу отличились Райан О'Райли, Зак Сэнфорд, Тайлер Бозак, Алекс Пьетранджело и Александер Стин.

У «Чикаго» две шайбы забросил Патрик Кейн и одним голом отметился россиянин Артём Анисимов, который также отдал две результативные передачи.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Чикаго» — с «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее сообщалось, что шайба Панарина в овертайме принесла «Коламбусу» победу над «Баффало» в НХЛ.