Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» разгромить «Чикаго» в НХЛ
Встреча, проходившая в Сент-Луисе, завершилась со счётом 7:3 в пользу хозяев.
В составе «Блюз» дублем отметился россиянин Владимир Тарасенко, а также по разу отличились Райан О'Райли, Зак Сэнфорд, Тайлер Бозак, Алекс Пьетранджело и Александер Стин.
У «Чикаго» две шайбы забросил Патрик Кейн и одним голом отметился россиянин Артём Анисимов, который также отдал две результативные передачи.
В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Чикаго» — с «Эдмонтон Ойлерз».
Ранее сообщалось, что шайба Панарина в овертайме принесла «Коламбусу» победу над «Баффало» в НХЛ.