Шайба Панарина в овертайме принесла «Коламбусу» победу над «Баффало» в НХЛ

Клуб «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме переиграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, проходившая в Коламбусе, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В составе «Джекетс» дублем отметился Кэм Аткинсон и один раз отличился Пьер-Люк Дюбуа, две шайбы также забросил россиянин Артемий Панарин (одна из которых оказалась победной). У «Баффало» голами отметились Кайл Окпосо, Джефф Скиннер, Джейсон Поменвиль и Кейси Миттельштадт.

В следующем матче «Коламбус» сыграет с «Детройт Ред Уингз», а «Баффало» — с «Калгари Флэймз».

Ранее сообщалось, что дубль Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Ванкувер».