Дубль Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Ванкувер»

Клуб «Питтсбург Пингвинз» одержал разгромную победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, проходившая в Ванкувере, завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

В составе «Пингвинз» дублями отметились Сидни Кросби и россиянин Евгений Малкин, а также одну шайбу забросил Фил Кессел.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Кэнакс» — с ХК «Миннесота Уайлд».

В других матчах игрового дня НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» обыграл «Виннипег Джетс» (3:2), «Бостон Брюинз» разгромно уступил «Монреаль Канадиенс» (0:3), а «Аризона Койотс» разгромил «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее Дадонов сделал голевую передачу в матче с «Нью-Джерси».