Российский пилот Сергей Сироткин занял 20-е место в квалификации Гран-при Мексики в рамках очередного этапа «Формулы-1».

Победу одержал пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо. Второе место занял его партнёр по команде Макс Ферстаппен.

Третьим в воскресенье стартует гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Ранее Ферстаппен стал лучшим во второй свободной практике Гран-при Мексики.