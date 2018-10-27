Сироткин занял 20-е место в квалификации Гран-при Мексики
Российский пилот Сергей Сироткин занял 20-е место в квалификации Гран-при Мексики в рамках очередного этапа «Формулы-1».
Победу одержал пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо. Второе место занял его партнёр по команде Макс Ферстаппен.
Третьим в воскресенье стартует гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Ранее Ферстаппен стал лучшим во второй свободной практике Гран-при Мексики.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube