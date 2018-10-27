Боец Штырков оказался сильнее Мальдонадо в Екатеринбурге

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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков победил бразильца Фабио Мальдонадо техническим нокаутом во втором раунде в рамках турнира Russian Cagefighting Championship 4 в Екатеринбурге.
Боец Штырков оказался сильнее Мальдонадо в Екатеринбурге
  • © rccboxing.pro

Судья был вынужден остановить поединок из-за пассивной защиты со стороны оппонента россиянина. 

Для Штыркова эта победа стала 14-й в карьере при одной ничьей. Поражений спортсмен не терпел. 

Ранее экс-чемпион Bellator вызвал Нурмагомедова на бой.

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